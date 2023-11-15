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مجازر الاحتلال في المستشفيات: 700 شهيد وجريح وإخراج 25 مستشفى عن الخدمة

الأربعاء، 15-11-2023 09:01 ص

الاحتلال يعتقل 15 طالبة جامعية بالخليل

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الوكيل الإخباري - أصيب، فجر اليوم الأربعاء، 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، في بيت كاحل والعشرات بحالات اختناق، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 20 فلسطينياً بينهم 15 طالبة جامعية من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، كلا من: عائشة عوض عصافرة، وشهد محمد كمال عصافرة، وبيان محمد عصافرة، وأنغام يوسف عزات عصافرة، واماني عصافرة، وآية مراد محمود عصافرة، وسعاد فاروق سالم العطاونة، والشبان ضياء وجيه الزهور، ومحمد خالد مسلم عصافرة، وطلحة الزهور.

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وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة دورا كلا من: رغد وليد عمرو، وجنين عمرو، وتسنيم الحلبي.

 

ومن بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل اعتقلت روضة حساسنة، وشيماء بنت الأسير موسى حلايقة المحكوم 22 عاما أمضى منها 19عاما، ومن بلدة حلحول اعتقلت ديما اسماعيل الواوي، ومن بلدة صوريف اعتقلت تقى غنيمات، ومن مدينة الخليل اعتقلت عرين القواسمي ووفاء أبو تركي، ومحمود عبد السلام سلهب التميمي.

وفي بلدة بيت كاحل، اندلعت مواجهات اطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما تسبب بإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية والعلوية إصابات ما بين طفيفة ومتوسطة، نقلوا على اثرها لتلقي العلاج في مستشفيات الخليل، كما أصيب العشرات من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام عولجوا ميدانيا.

 




 

 


 

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