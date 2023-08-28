الاحتلال يعتقل 4 شبان من رام الله

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أربعة شبان من بلدتي بيت ريما وعارورة، شمال غرب رام الله.



وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أيهم (25 عاما)، وإبراهيم عبد اللطيف الريماوي (22 عاما) خلال مداهمة منزليهما في بيت ريما شمال رام الله.



وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين عبد الجواد، وأحمد شحادة صالح، خلال مداهمة منزليهما في بلدة عارورة، شمال رام الله.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شرق رام الله، واحتجزت الشابين علي طارق الحج محمد (25 عاما)، وأيسر الحج محمد (21 عاما) لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهما.

اضافة اعلان

وفا