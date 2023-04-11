الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين من جنين

الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، خمسة فلسطينيين، خلال اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.

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وقالت مصادر أمنية لوكالة "وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين نور الدين عيد مصطفى ابو صقر وشقيقه عبد، وعبد الله احمد البطل، بعد أن داهمت منازلهم، في حي الجابريات، واحمد السوقي من منزل ذويه في شارع نابلس من المدينة.





وأفادت مصادر بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حيي الهدف والجابريات ومحيط مخيم جنين، ونشرت القناصة على أسطح بعض المنازل التي داهمتها.



واقتحمت قوات الاحتلال منزل الفلسطيني ماهر تركمان في مخيم جنين، والذي تتهمه باطلاق النار على حافلة في الأغوار مع نجله الشهيد وابن شقيقه الأسير، واعتقلت نجله أحمد.



كما حاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربون" أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.



واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق، اطلقت خلالها الاعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا في قدمه.







وفا