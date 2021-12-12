الأحد 12-12-2021
الوكيل الاخباري

يوم طبي مجاني في الطفيلة غدا

الملك يوجه بضرورة التنسيق والتواصل بين مجلس النواب والحكومة

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع فرنسا

القانونية النيابية تواصل الاستماع لآراء المختصين حول التعديلات الدستورية

مالية النواب تحيل عددا من المخالفات لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد

ارتفاع الوفيات ونسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

مصادر تكشف كواليس لقاء الملك برؤساء اللجان النيابية

مواطنون يتسائلون: لماذا تلزم الموظفات الحوامل والمرضعات على توقيع إخلاء مسؤولية عند تلقي لقاح كورونا؟

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

أردنية العقبة تستضيف فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج إيراسموس بلس

الأحد، 12-12-2021 02:28 م

الاحتلال يعيد العشرات من عائلات الأسرى المتوجهين للزيارة بدعوى عدم تلقي جرعة لقاح كورونا

OIP (1)


الوكيل الإخباري-قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أعادت العشرات من عائلات الأسرى المتوجّهين لزيارة أبنائهم في سجني "النقب" و"عوفر"، بادّعاء عدم تلقّيهم للجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا".

اضافة اعلان


ونقل نادي الأسير، عن عائلات الأسرى قولهم، إنّ العديد منهم تلقّوا بالفعل اللقاح، ولكنّ الحاجز المقام على أراضي بلدة "نعلين" قام بإنزالهم من حافلات الصّليب الأحمر التي تقلهم، وأطلق عليهم قنابل الصّوت.


وأشار إلى أنه وحتى بعد تلقّي عائلات الأسرى للقاح سابقا فرض الاحتلال تعقيدات إضافية على الزيارة، واستغل الوباء لفرض المزيد من الحرمان، وتحويل بعض الإجراءات المؤقتة إلى سياسات ثابتة.


وطالب نادي الأسير الصليب الأحمر الدولي الذي يتولى المسؤولية الأولى عن تنظيم الزيارات بأخذ دوره الحقيقي في تأمين زيارة الأهالي دون عراقيل.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
OIP (2)

الاحتلال يعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم أسير محرر

17a9f8e1-79d2-41ec-82a0-0d7dc6d94e50

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

احتلال

الخارجية الفلسطينية تطالب بتكثيف الضغط على الاحتلال لتجميد أنشطته الاستيطانية

d4fd7463-31eb-4495-8b98-eacad0274fd9

مستوطنون يحطمون عددا من مركبات الفلسطينيين في القدس

2halz-jpg-90623854519791674-1639294908

الاحتلال يصيب شابا بجروح خطيرة أثناء اعتقاله جنوب الخليل

118383-4389717285954759-7637600087-205931821586-531310003211-85674033-612043

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا شمال رام الله

أخبار متعلقة
373212_8_1598100279

الأسير هشام أبو هواش يواصل إضرابه لليوم الـ117

1234854082

الاحتلال يعتقل 4 شبان من يعبد بينهم شقيقان محرران

CxNUb

هيئة الأسرى توثق شهادات اعتقال لشبان تعرضوا للضرب والتنكيل أثناء اعتقالهم

9999145518

فتح تنعى الأسير العمور وتحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاده

2S7gY

أبو بكر يحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الأسير العمور

1581848846-3593-7

الاحتلال يعتقل شابا من قباطية داخل محكمة سالم