الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

وزير الصحة: أمراض القلب في ازدياد متسارع بسبب التدخين والسكري

وفاة عامل وافد وإصابة آخر بانهيار حفرة في الرمثا

عالم بيئي مصري: الأرض دخلت مرحلة الغليان

2570 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي اليوم

الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" يحصل على جائزتين

مديرية المنافسة بوزارة الصناعة تتعامل مع 26 قضية منذ بداية العام

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

"الأغذية العالمي" يُقدم دراسة تبين تكلفة الأنظمة الغذائية المتبعة في الأردن

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بذريعة الأعياد اليهودية

التربية: التسرب المدرسي أخطر ما تواجهه العملية التعليمية

الخميس، 14-09-2023 10:35 ص

الاحتلال يفرض إغلاقا على الضفة ومعابر غزة بذريعة الأعياد اليهودية

طط


الوكيل الاخباري - بذريعة الأعياد اليهودية، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية وإغلاق المعابر في قطاع غزة، ابتداءً من ظهر غد الجمعة.

اضافة اعلان


وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" اليوم الخميس، بأن سلطات الاحتلال ستفرض طوقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر يوم غد الجمعة وحتى ليلة السبت-الأحد المقبل، تزامنا مع عيد رأس السنة العبرية.


وتفرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في عدة مناسبات ابتداءً من ظهر الجمعة وخلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، بذريعة الأعياد اليهودية.


ويفرض جيش الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية وقطاع غزة، في "يوم الغفران"، ابتداءً من منتصف ليلة السبت- الأحد الموافق 24 من أيلول/سبتمبر الحالي، حتى ليلة 25 من أيلول.


كما يغلق الاحتلال الإسرائيلي جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة "عيد العرش" لمدة ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

 

وفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اقصى

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

ل

سلطات الاحتلال تستدعي محافظ القدس للتحقيق

00

هيئة الأسرى: أوضاع صحية مقلقة للمضربين الأخرس والفسفوس

احتلال 10

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم قلنديا

احتلال 6

الاحتلال يعتقل أسيرين محررين من بيت أمر

اسعاف 5

إصابات خلال اقتحام الاحتلال جنوب نابلس

أخبار متعلقة
اسعاف 5

إصابة شاب واعتقال آخر في رام الله

999

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

احتلال 55

الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الخليل

١

فلسطين .. الاحتلال هدم 3 مدارس منذ بداية العام و53 أخرى مهددة

٢٢

اصابة طفل برصاص الاحتلال في سلوان

اق

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى