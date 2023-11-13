هذا ما يدفعه الاحتلال يومياً بسبب العدوان على غزة

الوكيل الإخباري - قالت وكالة "بلومبرغ" إن الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة تكلف الاقتصاد الإسرائيلي يومياً نحو 260 مليون دولار.

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وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن الحرب أصبحت أكثر تكلفة بالنسبة للاحتلال مما كان متوقعاً في البداية، حيث أنها تفرض ضغطاً كبيرة على المالية العامة.



وقال بنك إسرائيل المركزي، الثلاثاء الماضي، إنه باع 8.2 مليار دولار من النقد الأجنبي في شهر تشرين الأول الماضي، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي إلى 191.2 مليار دولار.



وأطلق بنك إسرائيل المركزي بوقتٍ سابق برنامجاً بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، مع بداية الحرب على غزة قبل شهر، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.



ومنذ بدء القتال في السابع من أكتوبر، انخفض سعر الشيكل بشكل كبير مقابل الدولار.