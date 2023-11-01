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الأربعاء، 01-11-2023 10:27 ص

الاحتلال ينشر سفن بالبحر الأحمر إثر هجمات بالمسيرات والصواريخ

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الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سفناً تابعة لسلاح البحرية وصلت أمس الثلاثاء إلى منطقة البحر الأحمر لتعزيز الجهود الدفاعية بالمنطقة.

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يأتي ذلك بعد إعلان تل أبيب عن إحباط هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى عبر البحر الأحمر، استهدف بعضها مدينة إيلات.


وكانت جماعة الحوثي أعلنت في اليمن أعلنت أمس أنها أطلقت دفعة كبيرة من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعددا كبيرا من الطائرات المسيّرة على أهداف مختلفة في إسرائيل.


وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أمس أن إسرائيل تدرس الرد على الحوثيين بعد إطلاق صواريخ باتجاه إيلات.


 




 

 


 

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