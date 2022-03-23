الأربعاء 23-03-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع أسعار النفط عالميا الأربعاء وخام برنت يتجاوز 117 دولار للبرميل

توضيح حول اماكن تساقط الثلوج خلال الساعات القادمة

الكلالدة: اتاحة الطعن بنتائج الانتخابات بعد نشرها بالجريدة الرسمية

الصين تعاني مجددا من جائحة الفيروس التاجي.. والإصابات تتزايد

14 % انخفاض حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء في شباط

الأمن يحذر من المنخفض الجوي

النتائج النهائية لمقاعد الكوتا - اسماء

الكلالدة: الانتخابات سارت بكل سلاسة ويسر

النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات والبلدية وأمانة عمان - أسماء

تحذير حكومي للمواطنين مع قرب شهر رمضان

الأربعاء، 23-03-2022 03:36 م

الاحتلال يهدد أهالي اللبن الشرقية بالقمع والملاحقة

13-jpg-84354496074160242-740x440


الوكيل الإخباري-هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أهالي بلدة  اللبن الشرقية بالقمع والملاحقة.

اضافة اعلان


وأفاد مراسل وفا بأن قوات الاحتلال نشرت ملصقات في القرية ألصقت بعضها على مدرسة بنات اللبن الثانوية، هددت من خلالها أهالي القرية بأنه "سيتم ملاحقتهم" ما لم يعملوا على إعادة ما أسمته بـ"الهدوء" الى المنطقة.


ويعيق جنود الاحتلال، بصورة متكررة وشبه يومية، وصول طلبة اللبن الشرقية إلى مدارسهم الواقعة على شارع رام الله – نابلس الرئيسي، ويهاجمونهم بالرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز والصوت لإجبارهم على سلوك طرق بديلة طويلة ووعرة، وهو الأمر الذي يرفضه الطلبة والأهالي.


وتتعرض مدارس اللبن الشرقية، مدرسة البنات ومدرسة الذكور، اللتان بنيتا عام 1944، منذ الانتفاضة الأولى عام 1987 لمضايقات واعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين، وتتم فيهما الدراسة تحت ضغط نفسي وترهيب وتخويف.

 

 وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
GvzHR

فلسطين : تشكيل لجان متخصصة لمتابعة إضراب المعتقلين المفتوح عن الطعام الجمعة

Ve9fo

المعتقل هاني خمايسة من اليامون يدخل عامه الـ20 في الأسر

367894-e1612098117293-p26cjzqpqh1wmaiyos4x4h7zjxsxlyhb39ah5wkbog

وقفة دعم واسناد للمعتقلين أمام مقر الصليب الأحمر في أريحا

image_750x_62320449c6f2c

قوات القمع تقتحم قسم (9) في مجدو وتجري تفتيشات استفزازية

تنزيل (1)

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين شمال غرب رام الله

1239072450

شرطة الاحتلال تحرر مخالفات "كيدية" للمواطنين الفلسطينيين في سلوان

أخبار متعلقة
DxydJ

الاحتلال يخطر بهدم منزل أسير من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

هدم-غرف-زراعية-1638867622

الاحتلال يهدم أربعة مساكن وبركسا جنوب الخليل

04103122316125267453114877374418

الاحتلال يعتقل 11 سيدة و4 أطفال من باب العمود في القدس

1926282292

الاحتلال ومستوطنوه يواصلون اعتداءاتهم في حي الشيخ جراح

الاحتلال ١

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الخليل

الاحتلال ٢

الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من جنين