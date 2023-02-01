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الأربعاء، 01-02-2023 10:28 ص

الاحتلال يهدم منزلين في بيت لحم

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الوكيل الإخباري - هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين في بيت جالا و الولجة، شمال غرب بيت لحم.  

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وأفاد رئيس مجلس قروي الولجة خضر أبو التين لـ"وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت منطقة "عين جويزة" شمال شرق قرية الولجة، وهدمت منزلا بمساحة 100 متر مربع، يعود للفلسطيني خليل احمد سليم عوض الله، بحجة عدم الترخيص.


وأشار إلى أن منطقة "عين جويزة" تتعرض منذ سنوات لهجمة استيطانية، تتمثل بهدم العديد من المنازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف العمل فيها، لتفريغها من أصحابها.


وفي السياق ذاته، أفاد رئيس بلدية بيت جالا عيسى قسيس لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال هدمت منزلا قيد الإنشاء يقع في منطقة "كريمزان" قرب مستشفى الجمعية العربية للتأهيل، مكون من طابق واحد، يعود للفلسطيني جورج فرح النجار، بحجة عدم الترخيص.


ولفت قسيس إلى أن قوات الاحتلال هدمت منزل للفلسطيني النجار رغم حصوله على قرار من احدى المحاكم الإسرائيلية، بعدم وقف البناء في منزله.

 

وفا


 




 

 


 

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