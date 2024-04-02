الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 02-04-2024 01:31 ص

الاورومتوسطي: مستشفى الشفاء يسجل إحدى أكبر المذابح في التاريخ الفلسطيني

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الوكيل الاخبار ي- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن صدمته البالغة من هول المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه في مدينة غزة على مدار أسبوعين من تنفيذه لعملية عسكرية واسعة النطاق تخللها ارتكاب مجازر وجرائم مروعة ضد كل من تواجد فيه.

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وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والجاد لحماية المدنيين الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في القطاع منذ 6 أشهر، بما يشمل حماية المرضى والجرحى والنازحين والطواقم الطبية والصحفيين.

 

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