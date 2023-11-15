الأربعاء 15-11-2023
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الأربعاء، 15-11-2023 09:35 م

التعاون الإسلامي تدين اقتحام الاحتلال مجمع الشفاء الطبي بغزة

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الوكيل الإخباري - أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمع الشفاء الطبي ومواصلة محاصرة مستشفيات مدينة غزة، وقطع الكهرباء والوقود والطعام عنها.

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ووفقاً لبيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أدانت المنظمة أيضاً استهداف الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والجرحى والأطفال الخدّج في الحاضنات، مع وجود عشرات جثث الشهداء داخل المجمع، فضلا عن استمرار قصف المنازل السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية، وممارسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.


وجددت المنظمة دعوة جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وضمان فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام الى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


بترا


 




 

 


 

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