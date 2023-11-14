الجامعة العربية: استمرار الحرب في غزة سينقل الصراع إلى جبهات أخرى

الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية أن استمرار الحرب في غزة وعدم إقرار وقف فوري لإطلاق النار يرفع احتمالات التدهور الأمني وانتقال الصراع إلى جبهات أخرى.

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وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال لقائه رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة العامة الجنرال باتريك جوشات إن على الساعين إلى احتواء الصراع العمل على نحو فوري على تحقيق وقفٍ مُستدام لإطلاق النار.



ودانت الجامعة العربية بأشد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة، وبخاصة مستشفى الشفاء الذي يُعد المركز الصحي الرئيس في القطاع.



وشدد أبو الغيط على أن هذا العمل مجردٌ من الضمير الإنساني ومُجرم في كل الشرائع، فضلاً عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني.