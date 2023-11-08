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فلسطين تخاطب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تهديدات استخدام سلاح نووي

الأربعاء، 08-11-2023 11:30 م

الجامعة العربية: تسليح المستعمرين ينذر باندلاع المزيد من العنف

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الوكيل الإخباري - أكدت الجامعة العربية إن تسليح المستعمرين ينذر باندلاع المزيد من العنف، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمعن في القتل والقمع وتشديد الحصار على الفلسطينيين.

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ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ما يحدث في الضفة الغربية بـالحرب الحقيقية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين هناك، مشيرا إلى أنها تسببت باستشهاد نحو 163 فلسطينيا حتى الآن، إضافة لنحو ألفي معتقل.


وأشار المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، اليوم الأربعاء، الى تصريح أبو الغيط بان السلطات الإسرائيلية تستهدف المدنيين في جميع مناطق الضفة الغربية المحتلة وأن عنف المستعمرين هناك وصل إلى مستويات غير مسبوقة وان ما يتعرض له الفلسطينيون من وقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة، يجب إدانتها وفضحها لأنها تمثل إهانة لكل من يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر".


بترا

 




 

 


 

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