الجمعية العامة تناقش خطورة استخدام الفيتو بشأن غزة

الوكيل الاخباري - عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن في 22 كانون الأول 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة.

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وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت في نيسان 2023 إجراء جديدا يخولها أن تجتمع، تلقائيا، في غضون عشرة أيام، بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض (الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.