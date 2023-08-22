الثلاثاء 22-08-2023
الوكيل الاخباري

تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

الخارجية تتابع نقل 5 جثامين جواً لعائلة أردنية توفيت في السعودية

الذهب عالمياً يرفع ويتجاوز حاجز الـ 1900 دولار للأوقية

الدوريات الخارجية : كارثة مرورية كادت أن تحدث على طريق المفرق - الزرقاء

نقابة الأطباء تقرر تأجيل قرار وقف استقبال حالات التأمين حتى كانون الأول

بيان من الضمان الاجتماعي للمدارس الخاصة في الأردن

السير: وفاة شخص و5 إصابات بحادث تصادم في إربد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

السير: ضبط حافلة تقل طلبة مدارس منتهي ترخيصها منذ 10 أعوام

الثلاثاء، 22-08-2023 11:51 ص

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

الخارجية الفلسطينية2


الوكيل الاخباري - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتدخل أميركي ودولي عاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها والجلوس على طاولة المفاوضات وفقا لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، باعتبار ذلك المدخل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدانت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، جرائم قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم واعتداءاتهم، التي كان آخرها الاقتحام الوحشي الذي ارتكبته قوات الاحتلال فجر هذا اليوم لبلدة الزبابدة جنوب جنين، ما أدى إلى استشهاد الطفل عثمان أبو خرج (17 عاماً)، بالإضافة إلى جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم تحت حجج وذرائع واهية، كما حدث مؤخرا غرب أريحا وشمال غرب القدس.

كما أدانت الوزارة اعتداءات مليشيات المستوطنين وإرهابها المتواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والدعوات التحريضية العنصرية التي يطلقها عناصر الإرهاب اليهودي لتنفيذ جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، كما حدث في محافظات نابلس والخليل وبيت لحم.

اضافة اعلان

 

وفا 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ن

البرلمان العربي يدين مصادقة الاحتلال على "خطة تطوير القدس"

اقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

احتلال9

الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من قلقيلية

999

جيش الاحتلال يعلن اعتقال منفذي عملية الخليل

احتلال8

قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينيا من رام الله

اسعاف 5

استشهاد طفل متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

أخبار متعلقة
اسعاف 5

إصابة 3 شبان في القدس خلال اعتداء للمستوطنين

00

إصابة إسرائيلي بجدري القردة في القدس

احتلال8

الاحتلال يعتقل 4 مقدسيين بينهم فتى

م

الاحتلال يداهم منازل في طوباس وطمون

main_image64c662c20e185

عباس: منظمة التحرير الممثل الشرعي الوحيد

ط

الحكومة الفلسطينية تحذر من مسيرة استفزازية في القدس واقتحام الأقصى