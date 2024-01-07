الدفاع المدني في غزة: الاحتلال استهدف أكثر من 70% من مقدراتنا

الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، يوم الأحد، إن "القصف الإسرائيلي استهدف أكثر من 70% من مقدراتنا، كما وتعرضت طواقمنا لعدة استهدافات مباشرة وغير مباشرة، طالت عدة مراكز تابعة لنا."

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وأكد بصل على اعتقال 5 من طواقم الدفاع المدني، مؤكدا "نحتاج إلى 18 سيارة إطفاء و18 سيارة إنقاذ وإسعاف و5 حفارات و10 صهاريج مياه."



وبين أن هناك أكثر من 8 آلاف مفقود في قطاع غزة منذ بدء معركة طوفان الاقصى.



وأوضح بصل أن معظم الجرحى بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف هذه الحرب الدموية.



وقال "لم تصلنا أي كميات من الوقود ما أدى لتعطل أكثر من 70% من قدراتنا التشغيلية. "



ودعا المؤسسات الدولية لرفدهم بالكفاءات خصوصا العربية، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى أجهزة للكشف عن الأحياء تحت الأنقاض.

