الأحد 07-01-2024
الوكيل الاخباري
 

البترا ثالث أفضل الوجهات السياحية للعام 2024

مراسلون بلا حدود: إسرائيل تتحمل المسؤولية عن استهداف الصحافة بغزة

مقررة الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك قواعد القانون الدولي في غزة

خبير مالي: الصندوق الاستثماري الجديد للبنوك سيكون له أثر في خفض الفوائد على القروض

المكتب الإعلامي بغزة: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 109

فيديو- اللحظات الأولى لاستشهاد حمزة الدحدوح في خانيونس

التنمية: أكثر من 158 ألف أسرة استفادت من المساعدات العينية والنقدية في 2023

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 22 ألفاً و835 شهيداً

مدير الأمن العام: نسخّر قدراتنا كافّة لمحاربة المخدرات بتنسيق عالٍ مع القوّات المسلّحة

وفاة معلم أردني واصابة زوجته بحادث سير في السعودية

عاجل

ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 22 ألفاً و835 شهيداً

الأحد، 07-01-2024 01:30 م

الدفاع المدني في غزة: الاحتلال استهدف أكثر من 70% من مقدراتنا

ر


الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الرائد محمود بصل، يوم الأحد، إن "القصف الإسرائيلي استهدف أكثر من 70% من مقدراتنا، كما وتعرضت طواقمنا لعدة استهدافات مباشرة وغير مباشرة، طالت عدة مراكز تابعة لنا."

اضافة اعلان


وأكد بصل على اعتقال 5 من طواقم الدفاع المدني، مؤكدا "نحتاج إلى 18 سيارة إطفاء و18 سيارة إنقاذ وإسعاف و5 حفارات و10 صهاريج مياه."


وبين أن هناك أكثر من 8 آلاف مفقود في قطاع غزة منذ بدء معركة طوفان الاقصى.


وأوضح بصل أن معظم الجرحى بحاجة إلى العلاج خارج القطاع، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل الفوري على وقف هذه الحرب الدموية.


وقال "لم تصلنا أي كميات من الوقود ما أدى لتعطل أكثر من 70% من قدراتنا التشغيلية. "


ودعا المؤسسات الدولية لرفدهم بالكفاءات خصوصا العربية، مشيرا إلى أنهم  بحاجة إلى أجهزة للكشف عن الأحياء تحت الأنقاض.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
thumbs_b_c_e1af6d4b15fcf34c8b3d90ab7c581d1a

مراسلون بلا حدود: إسرائيل تتحمل المسؤولية عن استهداف الصحافة بغزة

efa3dc6f25868d6fd16dd4d089b08131

مقررة الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك قواعد القانون الدولي في غزة

974

المكتب الإعلامي بغزة: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 109

11

فيديو- اللحظات الأولى لاستشهاد حمزة الدحدوح في خانيونس

86a42b286394873b303add7903ee178a

الاتحاد الدولي للصحفيين: ما يجري للصحفيين في غزة استهداف متعمد

HzVq8

الاحتلال يعتقل شابا من مخيم الفارعة جنوب طوباس

أخبار متعلقة
طيران

إعلام عبري: "جهاز أمن إسرائيلي" تلقى معلومات حاسمة وأهملها قبل طوفان الأقصى

88

القناة 12 العبرية: جندي عائد من غزة أطلق النار على رفاقه وأصابهم

1120231665546455755450

حماس: لا صحة لما قاله متحدث الحرس الثوري بشأن طوفان الأقصى

400583

رئيسي: إنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات أولوية في الوقت الراهن

١

هكذا صنّعت القسام سلاحها الجوي

main_image6585f8a5010f0

الاحتلال يكشف حصيلة جديدة لقتلاه في غزة منذ 7 أكتوبر