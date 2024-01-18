الدويري : هؤلاء إلى مزبلة التاريخ !

الوكيل الاخباري - تحدث الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء فايز الدويري حول مصير كل من رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، في ظل التباين بين رأيهما من الحرب، وموقف أعضاء آخرين.



وقال في تدوينة عبر منصة "إكس": يبدو التباين واضحا ً بين أعضاء مجلس حرب الكيان حول تقييم نتائج مجريات الحرب على غزة حتى وصل الأمر إلى أن شارك بني غانتس، وايزنكوت في مسيرات تطالب بتحديد أهداف الحرب وما يجب عمله في اليوم التالي".



وأضاف: "فيما يصر نتنياهو ووزير دفاعه على الاستمرار في تقديم ادعاءات كاذبة بأنه يجب القضاء على حماس، واستعادة الرهائن من خلال الضغط العسكري، لكن وراء الأكمة ما وراءها".



وأكد: "كلاهما يعلم أن المستقبل السياسي قد أغلق؛ فإما إلى السجن أو إلى لاهاي، وفي أحسن الأحوال إلى مزبلة التاريخ".

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