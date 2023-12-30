السبت 30-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الدويري يتوقع انسحاب الاحتلال من مناطق القتال العنيف بغزة

تأسيس نادي لذوي الإعاقة وفكرة لإنشاء مجلس شبابي استشاري بالعقبة

اعلان صادر عن وزارة الخارجية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

رسالة من إدارة السير للسائقين بشأن الازدحامات المرورية

لواء جولاني الإسرائيلي يقر بمقتل 48 من عناصره في غزة

وفاة بحادث سير في عمان

خطة أمنية في موسم الأعياد بالعقبة

مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك في غزة

جيش الاحتلال: 431 عسكريا يتلقون العلاج بينهم 44 في حالة حرجة

عاجل

الدويري يتوقع انسحاب الاحتلال من مناطق القتال العنيف بغزة

السبت، 30-12-2023 09:09 م

الدويري يتوقع انسحاب الاحتلال من مناطق القتال العنيف بغزة

64802_4_1703320371


الوكيل الإخباري - قدّم الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، في تحليله العسكري اليومي، قراءة في التطورات الميدانية الخاصة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، متوقعا انسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تشهد قتالا عنيفا.

اضافة اعلان


وقال إن قوات الاحتلال الإسرائيلي دخلت الشيخ عجلين بمدينة غزة في الأسبوع الأول من المعركة البرية، وبعد 60 يوما من هذه المعركة عادت هذه المنطقة إلى الواجهة في 3 عمليات نوعية للمقاومة.


وبحسب الدويري، فإن سلاح "إم-99" هو بندقية صينية مداها 1540 مترا وتستطيع التسديد لغاية 1600 متر بضعف سرعة الصوت، ويمكن أن تخترق الآليات ودرجة إصابتها عالية جدا، ومخزنها 5 طلقات، مشيرا إلى أن هذه البندقية تضاف إلى بندقية التصنيع المحلية لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.


وفي التطورات بالشيخ رضوان، تحدث الخبير العسكري عن ارتباك جيش الاحتلال في إدارة المعركة في هذه المنطقة، وتوقع أن يلجأ إلى إخلائها في الأيام المقبلة بعد الخسائر التي تكبدها هناك. الجزيرة نت 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
download

لواء جولاني الإسرائيلي يقر بمقتل 48 من عناصره في غزة

.2252

مقتل جنديين إسرائيليين خلال المعارك في غزة

QNA_PALASTEN_16_6_2023

الخارجية الفلسطينية تحذر من استمرار الإبادة الجماعية

1702709047605

جيش الاحتلال: 431 عسكريا يتلقون العلاج بينهم 44 في حالة حرجة

ابو عبيدة

شاهد : تنويه حول صورة أبو عبيدة وهو يتجول في شوارع غزة

01

المقاومة تستهدف قوة راجلة بكمين في حي التفاح بغزة

أخبار متعلقة
ة

جيش الاحتلال: مقتل ضابط وجنديين في معارك غزة - صور

000_1U587S

تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في خان يونس فجر اليوم -فيديو

412601

الاحتلال يكشف عن هوية ضابطين قتلا اليوم بغزة

000_33ZD9H2_0

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

0010

وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: نتوقع أن تستمر الحرب شهرين على الأقل

2

نزوح 80 % من سكان قطاع غزة