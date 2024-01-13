الدويري يعلق على معركة دير البلح

الوكيل الاخباري - قال الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري ان المعركة التي بدأت في دير البلح وسط قطاع غزة لا تزال في الساعات الأولى، وقد دفع الإسرائيليون بسرية دبابات من طريق صلاح الدين، ووصلت إلى أطراف دير البلح، وباتت على مسافات قريبة شبه ملاصقة لمستشفى دير البلح.

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وأشار الدويري إلى أن حجم القوة الإسرائيلية التي زج بها في هذه المنطقة صغير، ولا يمكن أن يبنى عليه طبيعة المعركة القادمة .

وقال إنها "بداية التماس الميداني القتالي مع منطقة دير البلح، ولكن الخطة العامة لم تتضح بعد".