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الخميس، 30-11-2023 08:52 م

السفير الفلسطيني في القاهرة: ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو أبشع من نكبة 48

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الوكيل الإخباري - أكد سفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هو أبشع من نكبة 48؛ فقطاع غزة أضحى منطقة منكوبة بالمعايير الدولية والإنسانية، ويعيش أفظع كارثة إنسانية.

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جاء ذلك خلال مشاركة سفارة دولة فلسطين بالقاهرة في ندوة حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.


وطالب السفير الفلسطيني المجتمع الدولي بدوله ومؤسساته كافة، وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية لوقف الحرب الإسرائيلية والإبادة الجماعية الممنهجة التدميرية الدموية على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل ومستدام.


كما طالب، بفتح ممرات إنسانية وإغاثة الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني من بطش قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه وعصاباتهم المسلحة ومنظماتهم الإرهابية.

 




 

 


 

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