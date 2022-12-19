السلطة الفلسطينية تطالب الأمم المتحدة بتوثيق انتهاكات الاحتلال

الوكيل الاخباري - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية طواقم الأمم المتحدة المتواجدة في فلسطين، بنشر دوريات مراقبة على الطرقات وفي مناطق الاستهداف، في ظل ما نشهده من استباحة مطلقة للدم الفلسطيني، والإعدامات الميدانية على الطرقات، وتصاعد إرهاب الاحتلال ومستوطنيه.

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وقال اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية في رام الله اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة تملك أكثر من 400 مركبة و 1000 موظف يمكن تدريبهم ليكونوا مراقبين أمميين لرصد انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين، وتوثيقها لغرض محاكمتهم.



وأشار إلى أن التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو تمس حق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، مؤكدا ان هذا الحق جاء بالتضحيات الجسام وأقرته القوانين الدولية، ولن يسقط بتصريح أو بقرار من أي مسؤول إسرائيلي.



وأكد أن شعبنا لن يتوقف عن مواصلة نضاله المشروع، حتى يتمكن من نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس.

بترا