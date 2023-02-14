الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى متأثرا بجروحه برصاص الاحتلال في طوباس

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد الفتى محمود ماجد العايدي (17 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس.

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وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجرا وانتشرت في كافة أرجائه، وحاصرت منزل أحد الفلسطينيين.



ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص الحي، ما أدى لإصابة الشاب العايدي برصاصة في رأسه نقل للمستشفى وأعلن في وقت لاحق عن استشهاده.



وباستشهاد الفتى العايدي، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

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