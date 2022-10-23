الصليب الأحمر: استئناف الزيارات العائلية للمعتقلين في سجون الاحتلال

الوكيل الاخباري- أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن استئناف الزيارات العائلية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

اضافة اعلان



وقالت اللجنة، في تصريح صحفي اليوم الأحد، "إنه تباعاً لما وردها من مصلحة السجون الإسرائيلية، نؤكد أن برنامج الزيارات العائلية سيُستأنف للعائلات من الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية في 24 تشرين الأول الحالي، وكذلك للعائلات من غزة اعتبارا من 25 تشرين الأول الحالي، باستثناء سجن رامون، حيث تظل الزيارات إليه معلقة حتى إشعار آخر".



وأضافت "ستتواصل الطواقم مع العائلات المتأثرة بمجرد الحصول على التفاصيل النهائية للزيارات".

بترا