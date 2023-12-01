المقاومة الإسلامية في العراق: مستعدون لتصعيد عملياتنا العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني

الوكيل الإخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استعدادها لتصعيد عملياتها العسكرية داخل العراق وخارجه نصرة للشعب الفلسطيني.



وقالت المقاومة في بيان لها": "إن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية، وإبادة جماعية وحشية، لا تخرج من دائرة حرب تديرها أمريكا ضد أبناء غزة وجنوب لبنان".

اضافة اعلان



وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق إنها لن تترك أهلها في هذه الحرب يواجهون طواغيت العالم وحدهم، فإنها تعلن استعدادها وجهوزيتها، لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه، إذا ما أصر العدو الأمريكي على استمرار آلة القتل الصهيونية، سواء في غزة الصمود أم في جنوب لبنان الإباء".