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بدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس" وعبورهم عبر معبر رفح

الجمعة، 01-12-2023 12:55 ص

المقاومة الإسلامية في العراق: مستعدون لتصعيد عملياتنا العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق عن استعدادها لتصعيد عملياتها العسكرية داخل العراق وخارجه نصرة للشعب الفلسطيني.

وقالت المقاومة في بيان لها": "إن ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية، وإبادة جماعية وحشية، لا تخرج من دائرة حرب تديرها أمريكا ضد أبناء غزة وجنوب لبنان".

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وأضاف البيان: "وإذ تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق إنها لن تترك أهلها في هذه الحرب يواجهون طواغيت العالم وحدهم، فإنها تعلن استعدادها وجهوزيتها، لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه، إذا ما أصر العدو الأمريكي على استمرار آلة القتل الصهيونية، سواء في غزة الصمود أم في جنوب لبنان الإباء".

 




 

 


 

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