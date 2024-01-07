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الأحد، 07-01-2024 03:50 م

المكتب الإعلامي بغزة: ارتفاع عدد الصحفيين الشهداء إلى 109

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الوكيل الإخباري- ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بجريمة اغتيال الصحفيين حمزة وائل الدحدوح ومصطفى ثريا، وقال إن هذه الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين تهدف إلى ترهيبهم ومحاولة فاشلة لطمس الحقيقة ومنعهم من التغطية الإعلامية.

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ودعا المكتب الإعلامي كل الاتحادات الصحفية والهيئات الإعلامية والحقوقية والقانونية إلى إدانة هذه الجريمة والتنديد بتكرارها من قبل الاحتلال، والضغط عليه لوقف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.


وأشار إلى ارتفاع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب في غزة إلى 109 بعد استشهاد الصحفيين حمزة ومصطفى.




 




 

 


 

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