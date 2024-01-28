النرويج تعلن مواصلة دعمها للأونروا وتحث المانحين على القيام بواجبهم الإنساني

الوكيل الاخباري - أعلنت النرويج أنها ستواصل تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) رغم مزاعم الاحتلال حول تورط بعض موظفيها في عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي.

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ووفقاً لـ (فرانس برس) قال وزير الخارجية، إسبن بارث إيدي، في بيان صدر، اليوم الأحد، إن "النرويج قررت مواصلة تمويلها" لـ(الأونروا)، وتحث المانحين الآخرين على النظر في العواقب الأوسع نطاقا لخفض تمويل الأونروا في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية الشديدة".