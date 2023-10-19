الهلال الأحمر يدعو لضرورة توفير الحماية للمدنيين والأطفال والنساء في غزة

الوكيل الإخباري - قال الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد، إن الإنسانية تحتضر بعد أن تم وأد القانون الدولي الإنساني.

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وأشار إلى العديد من الانتهاكات الواقعة على المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني في غزة.



ودعا خلال ندوة نظمها الهلال بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم الخميس، بعنوان " الإنسانية في خطر " إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين والطواقم الطبية، لتسهيل تقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها جراء الحرب الواقعة على القطاع.



وقال رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني ورئيس المجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فوزي اوصديق، إن الندوة تعد أول مبادرة على مستوى الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيرا إلى أن كافة البيانات التي تصدر والمسيرات التي تقام، ماهي إلا وسيلة للتعبير عن موقف إنساني نابع من مبادئ إنسانية تتحلى بها الشعوب.