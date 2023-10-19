الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

اغلاق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة وتحويل حركة السير

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3859 وإصابة 13500

إصابة 10 ضباط وجنود صهاينة في تفجير عبوات ناسفة

الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صدور إرادة ملكية سامية

الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً

قادة إسرائيليون : 4 اسباب لفشل الاستخبارات في يوم النصر الأول لعملية طوفان الأقصى

الأمن يحذر : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية وسنحيل للقضاء عدداً من مثيري الشغب

الملك والسيسي: أية محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة

عاجل

اغلاق طريق اربد عمان قبل جسر البقعة وتحويل حركة السير

الخميس، 19-10-2023 04:30 م

الهلال الأحمر يدعو لضرورة توفير الحماية للمدنيين والأطفال والنساء في غزة

1697722153343


الوكيل الإخباري - قال الرئيس العام للهلال الأحمر الأردني الدكتور محمد الحديد، إن الإنسانية تحتضر بعد أن تم وأد القانون الدولي الإنساني.

اضافة اعلان


وأشار إلى العديد من الانتهاكات الواقعة على المدنيين العزل والمحميين بموجب القانون الدولي الإنساني في غزة.


ودعا خلال ندوة نظمها الهلال بالتعاون مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني اليوم الخميس، بعنوان " الإنسانية في خطر " إلى ضرورة توفير الحماية للمدنيين من الأطفال والنساء وكبار السن والمدنيين والطواقم الطبية، لتسهيل تقديم الرعاية الصحية لمحتاجيها جراء الحرب الواقعة على القطاع.


وقال رئيس المنتدى الإسلامي للقانون الدولي الإنساني ورئيس المجموعة الاستشارية لإدارة الكوارث في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الدكتور فوزي اوصديق، إن الندوة تعد أول مبادرة على مستوى الحركة الدولية لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مشيرا إلى أن كافة البيانات التي تصدر والمسيرات التي تقام، ماهي إلا وسيلة للتعبير عن موقف إنساني نابع من مبادئ إنسانية تتحلى بها الشعوب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202319135620192582522

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3859 وإصابة 13500

10202319161138189206033

إصابة 10 ضباط وجنود صهاينة في تفجير عبوات ناسفة

1020231423142476641296

قوات الاحتلال تعتقل شابا في بيت لحم

6531345e423604161824f3fb

الجيش الإسرائيلي يعلن تعرض مواقعه لصواريخ موجهة من الحدود اللبنانية

vWsMr4hqKMocIvW21uNLA6QeHYQkeJcuKPjSQjpv

استشهاد قائد أمن غزة وعائلته بغارة إسرائيلية

65313154423604157e79de33

مصدر مصري: فتح معبر رفح غدا الجمعة لإرسال مساعدات إلى غزة

أخبار متعلقة
5525

الشؤون الدولية: الضفة الغربية الهدف الثاني للاحتلال بعد غزة

2288661-1663309804

برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في متاجر غزة يكفي لـ 5 أيام فقط

20220808081252afpp-afp_32g793e

"أنا خائفة على طفلي الذي لم يولد بعد".. غزاويات يستعدن للولادة في منطقة الحرب

387550718_701776681803611_1804566337036534110_n

مطالب دولية بإدخال المساعدات الاغاثية العاجلة إلى غزة

56

9 شهداء من عائلة واحدة بقصف الاحتلال لبيت حانون

1304b087e668e4b424cb981a8b4d2ee4cf68acd2

تقرير أمريكي: إسرائيل طلبت من مصر التوسط لإطلاق سراح الاسرى لدى المقاومة