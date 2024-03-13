الأربعاء 13-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 13-03-2024 10:27 ص

"انقذوا الطفل فادي الزنط" .. وسم يتصدر مواقع التواصل

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الوكيل الإخباري- تصدر وسم "انقذوا الطفل فادي الزنط" منصة التواصل الاجتماعي تويتر ومحرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية .

نشطاء عبر مواقع التواصل سلطوا الضوء على قصة جديدة يكتبها الجفاف وسوء التغذية، اللذان يهددان المئات من أطفال غزة بالموت باطلاق وسم #انقذوا _فادي_الزنط ،  بعد أن فارق الحياة الطفل يزن الكفارنة لذات الظروف المأساوية .

"الزنط" الذي يقيم في شمال غزة يعاني تدهورًا خطيرًا في حالته الصحية بعد أن أصابه الجفاف وسوء التغذية في مراحله المتقدمة، وباتت حالته في تدهور مستمر، فيما يفقد الوزن بشكل يومي، ويهدده الموت في أي لحظة.

الطفل الذي يرقد في مستشفى "كمال عدوان" في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة منذ نحو شهرين في حاجة ماسة وعاجلة إلى العلاج والتغذية؛ إذ لا يزال طريح الفراش، ينتظر مَن يأخذ بيده. 

وفي الصور التي التقطها الصحفي الفلسطيني عماد غبون يُظهر علامات واضحة لسوء التغذية والجفاف على جسده النحيل، وظهور عظامه وعموده الفقري بشكل ملحوظ، مما ينذر بخطورة حالته

وقد ناشدت والدته المجتمع الدولي التحرك لعلاج طفلها خارج قطاع غزة.

وحذَّرت منظمات أممية من خطر المجاعة الذي يهدد السكان في القطاع ،  فيما اعلنت الصحة الفلسطينة يوم أمس  ارتفاع عدد شهداء المجاعة الـ 27 فلسطينيا .

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