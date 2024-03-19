الثلاثاء 19-03-2024
الوكيل الاخباري
 

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

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الثلاثاء، 19-03-2024 01:59 ص

برنامج الأغذية العالمي يحذر من مجاعة وشيكة في غزة

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الوكيل الاخباري - قال برنامج الأغذية العالمي (تابع للأمم المتحدة)، الاثنين، إن نصف سكان قطاع غزة، "يكافحون جوعا كارثيا بعد أن استنفدوا تماما إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف".

وأوضح  البرنامج في تقرير له، أن "1.1 مليون شخص في غزة، يعانون من أكثر مستويات انعدام الغذاء حدة (المرحلة 5 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، وهو أعلى عدد على الإطلاق يسجله نظام الوقاية من العدوى ومكافحتها، لمن يواجهون جوعا كارثيا".

وأضاف التقرير، أن "المجاعة وشيكة في شمال غزة" .

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