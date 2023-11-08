بعد أن دمرتها المقاومة..الاحتلال يكشف تحقيقات مقتل 11 جنديا في غزة

الوكيل الاخباري - أنهى جيش الاحتلال تحقيقا أوليا في حادث مقتل 11 جنديا داخل ناقلة الجند المدرعة من نوع "نامير" على يد المقاومة، في الأيام الأولى خلال معركة طوفان الأقصى أواخر الشهر الماضي.

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وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن "التحقيق انتهى إلى أن العدد الكبير من القتلى نجم عن إصابة بذخيرة كانت بحوزة الجنود الإسرائيليين، بعد استهداف المركبة بصاروخ مضاد للدروع، لا سيما انفجار صاروخ كتف من نوع "ميتادور" أدى إلى ضرر بالغ داخل المدرعة".



وأضافت القناة، نقلا عن مصدر عسكري، أن "المدرعة الحديثة أثبتت فعاليتها في أرض المعركة بنسبة 95% بعد أن فشلت الصواريخ المضادة للدروع في اختراقها بفضل منظومة "معطف الريح"، الذي يوفر حماية لها في وجه الصواريخ".



ويتواصل التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إعلان المقاومة، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدء عملية طوفان الأقصى حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على الأراضي المحتلة اقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

