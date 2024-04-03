الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية في غزة

لبيد يطالب المتظاهرين الإسرائيليين بالحفاظ على القانون

الحزن يخيم على مواقع التواصل بوفاة الاستاذ ياسر نشوان

التربية: تحويل رواتب معلمي الإضافي إلى البنوك

الصليب الأحمر: منظمات الإغاثة غير قادرة على تأدية عملها بأمان في غزة

مزارعو موز في الأغوار يشكون إغراق السوق بالموز المستورد ويطالبون بحماية الإنتاج المحلي

وزير التربية يُقرر تمديد فترة تقديم طلبات النقل الخارجي

هذه رسالة الأمن العام للمفرج عنهم بالعفو العام اليوم

اسبانيا تعترف بفلسطين دولة ذات سيادة بحلول تموز المقبل

صندوق دعم وتطوير الصناعة يدعم 395 منشأة بقيمة 45 مليون دينار في 2023

الأربعاء، 03-04-2024 03:06 م

بلجيكا تعلن استعداداها للاعتراف بدولة فلسطين

014


الوكيل الإخباري - قالت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، اليوم الأربعاء، إن بروكسل ستدرس الاعتراف بفلسطين، دولة ذات سيادة عندما يحين الوقت المناسب.

اضافة اعلان


وسبق أن أعلنت الحكومة البلجيكية، رفضها الاعتراف بأي تغيرات على حدود عام 1967 لدولة فلسطين، باستثناء تلك التي اتفق عليها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي.


وكانت إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا، قد أعلنت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند توفر الظروف المناسبة.


وحاليا، تعترف 139 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة بالدولة الفلسطينية، معظم الدول التي لا تعترف بفلسطين هي دول غربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا ومعظم دول أوروبا الغربية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4444df1c457d25a0d449960fb2e47de4

18.5 مليار دولار أضرار البنية التحتية في غزة

ca36708b-c832-4cf1-a0fa-b29eae2573e1

لبيد يطالب المتظاهرين الإسرائيليين بالحفاظ على القانون

417441

الصليب الأحمر: منظمات الإغاثة غير قادرة على تأدية عملها بأمان في غزة

33

اسبانيا تعترف بفلسطين دولة ذات سيادة بحلول تموز المقبل

احتلال 9

الاحتلال يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة بينهم صحفية وعمال من قطاع غزة

ب

حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 140

أخبار متعلقة
07414

إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في غزة خلال 24 ساعة

WhatsApp Image 2024-03-15 at 11.47.54 AM

مجزرة هائلة أمام أعين العالم.. قصص مروعة من قطاع غزة المحاصر

2024-638434190283965905-396

مقررة أممية: إسرائيل تجتث الشعب الفلسطيني من جذوره

1041

تقارير: الرئيس الفلسطيني سيكلف محمد مصطفى برئاسة الوزراء

3rytOE042unl345D4NBjIcL9uWQqo5HvDNggdkpI

جيش الاحتلال يقر بإصابة 3 جنود في معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

44

الصين تستنكر التذرّع بأي سبب لقتل المدنيين بغزة