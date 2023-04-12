بن غفير: قرار منع اليهود دخول المسجد الأقصى خطأ فادح



الوكيل الاخباري - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، أن السلطات الإسرائيلية “ستمنع غير المسلمين من دخول منطقة (الحرم القدسي) حتى نهاية شهر رمضان”.



ولا يعد منع حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير المسلمين من دخول المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان إجراء غير مسبوق.



من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد إيتمار بن غفير، في بيان، إن القرار “خطأ فادح لن يجلب السلام، لكنه قد يؤدي فقط إلى تصعيد الموقف”.

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