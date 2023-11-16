الخميس 16-11-2023
الوكيل الاخباري
 

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الخميس، 16-11-2023 06:55 ص

بيان صادر عن حركة حماس فجر الخميس

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الوكيل الاخباري - أصدرت حركة "حماس" بيانا نفت فيه تقرير وكالة "رويترز" حول لقاء بين رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية والمرشد الإيراني علي خامنئي وما الذي دار بينهما.

وقالت "حماس" في بيانها إنه تعليقا على ما أوردته وكالة رويترز للأنباء حول لقاء رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية مع المرشد الإيراني علي الخامنئي، "فإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ننفي صحة ما ورد في هذا التقرير، ويؤسفنا نشر خبر لا أصل له، وندعو الوكالة لتحري الدقة". 

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