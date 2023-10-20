هنية : تهجير الفلسطينيين الى الأردن مرفوض



الوكيل الاخباري - قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ، ان تهجير أهالي الضفة الغربية الى الأردن امر مرفوض.



وبين هنية ان الخطة الأميركية الإسرائيلية هي تهجير أهالي غزة الى مصر ، ثم أهالي الضفة الى الأردن ، ونرفض هذا الامر.



وبين ان الإدارة الأمريكية فشلت في توفير الدعم الدولي والإقليمي للعدوان وتطويع الموقف العربي الرسمي لقبول التهجير.



واردف : نشيد بالموقف العربي والإسلامي وخصوصا المصري تجاه قضية تهجير الفلسطينيين.

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