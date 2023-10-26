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الخميس، 26-10-2023 06:35 ص

بيان صادر عن عرين الأسود في الضفة

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الوكيل الاخباري - أكدت مجموعات عرين الأسود في الضفة الغربية أن الضفة لن تكون لغزة إلا سندا ودرعا وهي غير متضامنة مع غزة بل هي شريكة في هذه الحرب.اضافة اعلان


وأضاف البيان: "الضفة هي النصف الآخر للمقاومة وهي بأكملها سيف بيد القائد محمد الضيف". 

وأشاد العرين في بيان صحفي بالتزام الأهالي بالإضراب الشامل في كافة مناحي الحياة وجدد دعوته للالتزام فيه طالما يستمر عدوان الاحتلال على قطاع غزة. 

وقال العرين في بيانه: "لا حياة طبيعية على الإطلاق، لا اقتصاد ولا أي مظاهر فرح وترفيه وأبنائنا وإخواننا ما زالت جثامينهم مسجاة تحت الأنقاض لم يتم إستخراجها".

وطالب العرين الآباء في الضفة بعدم إرسال أبنائهم للمدارس ولا للجامعات ولا الكليات، كما طالب التجار بعدم فتح محلاتهم إطلاقا والالتزام بالإضراب الشامل حتى تنتهي هذه الحرب.

ودعت عرين الأسود المقاومين في الضفة لتكثيف ضرباتهم في كل بقعة يتواجد فيها جندي أو مستوطن مؤكدة أن الضفة التي نزفت وقدمت أكثر من مائة وخمسة شهداء خلال أسبوعين ستقدم آلاف الشهداء فداءً لغزة.

 




 

 


 

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