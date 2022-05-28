السبت 28-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمانة تسدل الستارة عن فعاليات مهرجان حدائق الجبيهة

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان بيت الشعراء العالمي الثالث

تحذير أممي من مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس

أطباء السودان : ارتفاع ضحايا الاحتجاجات إلى 97 قتيلا

اختتام فعاليات مهرجان الجميد والسمن بنسخته السادسة

سياسيون ومثقفون يستذكرون مسيرة وتجربة الراحل عدنان أبو عودة

أنشطة متنوعة في مركزي سهل حوران وشابات الرمثا

ورشة تناقش الجدوى الاقتصادية للمشاريع الإنتاجية

رئيس دولة الإمارات يستقبل الخصاونة ومدبولي

عون الثقافية تزور الملكية لشؤون القدس وتطلع على نشاطاتها

السبت، 28-05-2022 10:49 م

تحذير أممي من مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس

w


الوكيل الاخباري - دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم السبت، جميع الأطراف في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب صراع قد يؤدي لإزهاق المزيد من الأرواح.

وحذر وينسلاند أمام مجلس الأمن، في إحاطة قدمها خلال مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية قبل أيام مما يُسمّى بمسيرة الأعلام "الاستفزازية" المخطط لها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة يوم غد الأحد.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أكد وينسلاند في بيان اليوم، أن رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد، مستعرضاً جهوده في الاتصال مع جميع الأطراف وحث قادتها على الاستجابة لهذه الدعوة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الاحتلال يعتقل 2709 فلسطينيين في الثلث الأول من 2022

w

إصابات خلال صد هجوم للمستوطنين بنابلس

f

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صواريخ تجريبية نحو بحر غزة

hZ00V

الاحتلال يقتحم بلدة جبل المكبر في القدس

1a255afe-ca8c-4bb0-92bc-76df5d846996

مستوطنون يدمرون محتويات مخزن زراعي في طولكرم

386c34961c4961129065ba7058d9afc5

بحرية الاحتلال تستهدف الصيادين في بحر شمال قطاع غزة

أخبار متعلقة
w

الاحتلال يعتقل 2709 فلسطينيين في الثلث الأول من 2022

f

المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صواريخ تجريبية نحو بحر غزة

w

الفصائل الفلسطينية في غزة: إعلان حالة الاستنفار العام

r

السلطة الفلسطينية تحذر من عواقب وخيمة لاستمرار اقتحامات المسجد الأقصى

520221292614882955237

الاحتلال يعتقل 19 فلسطينياً من قطاع غزة خلال نيسان الماضي

ابو

استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة برصاصة في الرأس