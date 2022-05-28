تحذير أممي من مسيرة الأعلام الاستفزازية بالقدس

الوكيل الاخباري - دعا منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، اليوم السبت، جميع الأطراف في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ قرارات حكيمة لتجنب صراع قد يؤدي لإزهاق المزيد من الأرواح.



وحذر وينسلاند أمام مجلس الأمن، في إحاطة قدمها خلال مناقشة الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك المسألة الفلسطينية قبل أيام مما يُسمّى بمسيرة الأعلام "الاستفزازية" المخطط لها عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة يوم غد الأحد.



وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أكد وينسلاند في بيان اليوم، أن رسالة المجتمع الدولي واضحة لتجنب مثل هذا التصعيد، مستعرضاً جهوده في الاتصال مع جميع الأطراف وحث قادتها على الاستجابة لهذه الدعوة.

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