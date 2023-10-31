تركيا: اجتماع دولي يطالب بإرسال قوات سلام إلى فلسطين

الوكيل الاخباري- اختتم "الاجتماع الدولي من أجل فلسطين وغزة"، أمس الاثنين، فعالياته في العاصمة التركية أنقرة، بإصدار بيان ختامي دعا فيه إلى إرسال قوات حفظ سلام إلى المنطقة لـ"حماية المظلومين".

اضافة اعلان



ووفقاً لوكالة أنباء الأناضول، شارك في الاجتماع الذي نظمته رئاسة الشؤون الدينية التركية، عبر اتصال مرئي، أكثر من 200 شخص من القيادات الدينية الإسلامية من 92 دولة حول العالم.



وجاء في البيان الختامي الذي تلاه، رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، أن إسرائيل تواصل استهداف غزة عبر هجماتها التي تفتقر إلى كافة "الأسس الإنسانية والأخلاقية والقانونية"، مشيرا إلى الحصار المطبق على سكان غزة وحرمانهم من الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى استهداف المنشآت الدينية والصحية والتعليمية "دون تمييز على الإطلاق".



وندد البيان بارتكاب "النظام الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة من أجل تحقيق آماله الصهيونية"، منتقداً صمت الدول الغربية إزاء "الجرائم الإسرائيلية". مؤكداً أن "فلسطين وغزة أراضٍ إسلامية". ودعا إلى وقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية في القطاع وعلى الفلسطينيين عموماً.



وشدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من ديارهم، وأن دعم صمود الفلسطينيين في وجه إسرائيل "مسؤولية دينية.



وطالب المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، بالتحرك في أقرب وقت من أجل وقف "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

بترا