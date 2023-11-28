تسليم محتجزين إسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس - فيديو

الوكيل الإخباري - شهدت عملية تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة التي تمت اليوم الثلاثاء حضور عسكري مشترك من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

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وتسلم وفد من الصليب الأحمر الدولي مجموعة المحتجزين وغادر عبر معبر رفح باتجاه إسرائيل.



وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في وقت سابق إن قائمة المحتجزين المفرج عنهم اليوم تضم قاصرة و9 نساء إحداهن نمساوية و2 من الأرجنتين وفلبينية.