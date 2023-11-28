الثلاثاء 28-11-2023
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تسليم محتجزين إسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس - فيديو

الثلاثاء، 28-11-2023 10:30 م

تسليم محتجزين إسرائيليين بحضور عسكري مشترك من كتائب القسام وسرايا القدس - فيديو

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الوكيل الإخباري - شهدت عملية تسليم الدفعة الخامسة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة التي تمت اليوم الثلاثاء حضور عسكري مشترك من كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

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وتسلم وفد من الصليب الأحمر الدولي مجموعة المحتجزين وغادر عبر معبر رفح باتجاه إسرائيل.


وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية في وقت سابق إن قائمة المحتجزين المفرج عنهم اليوم تضم قاصرة و9 نساء إحداهن نمساوية و2 من الأرجنتين وفلبينية.

 

 




 

 


 

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تسليم المحتجزين الإسرائيليين في معبر كرم أبو سالم

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انتشال جثامين 160 شهيدا من تحت الأنقاض في غزة

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مسؤول بمعبر رفح: ما يدخل من مساعدات هو نقطة في بحر مما يحتاجه سكان غزة

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قيادي بحماس: الهدنة تسير بشكل جيد رغم خروقات الاحتلال

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