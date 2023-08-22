تشييع جثمان الشهيد الطفل عثمان في الزبابدة

الوكيل الاخباري - شيعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل عثمان عاطف أبو خرج (17 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، في بلدة الزبابدة جنوب جنين.



وانطلق موكب التشييع، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وحمل المشاركون جثمان الشهيد على الأكتاف ملفوفا بعلم فلسطين، وجابوا به شوارع المدينة، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ثم أدَّوا الصلاة عليه في مسجد البلدة، قبل مواراته الثرى في المقبرة.



وعمّ الإضراب الشامل بلدة الزبابدة، بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، حدادا على الشهيد أبو خرج.

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