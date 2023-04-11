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الثلاثاء، 11-04-2023 10:44 ص

تشييع جثمان الشهيد يوسف أبو جابر في فلسطين

تش


الوكيل الاخباري - شيعت عائلة أبو جابر في مدينة كفر قاسم، صباح اليوم الثلاثاء، جثمان ابنها يوسف أبو جابر (45 عاما) إلى مثواه الأخير حيث ووري الثرى في مقبرة الشهداء.

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وكان أبو جابر قد استُشهد برصاص الشرطة الإسرائيلية، مساء يوم الجمعة الماضي، بادعاء تنفيذ عملية دهس في تل أبيب، أسفرت عن مقتل سائح إيطاليّ، وإصابة آخرين. 


وشارك في الجنازة العشرات من أبناء عائلة أبو جابر ومعارف العائلة، وعدد قليل من أهالي كفر قاسم، وسط أجواء حزينة. 

 

حيث سلّمت الشرطة الإسرائيلية جثمان الشهيد إلى العائلة الساعة السابعة صباحًا، وسط أجواء ممطرة، وذلك في وقت مبكر كي لا يتسنى لأهالي المدينة التجمع والمشاركة في الجنازة.


وفا


 




 

 


 

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