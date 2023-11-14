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الثلاثاء، 14-11-2023 11:41 ص

توقف جميع مصادر الطاقة الكهربائية وانقطاع الاتصالات والإنترنت عن غزة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم، إن جميع مصادر الطاقة الكهربائية مقطوعة عن غزة بشكل تام.

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وأضاف ظافر أن الاحتلال قطع الاتصالات والانترنت عن القطاع، ما سبب فقدان التواصل التام مع فرق الإسعاف والطوارئ.


وبين أنه لا يوجد الآن مصادر طاقة كهربائية وجميعها مقطوعة في قطاع غزة بأمر من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد محطة لتوليد الكهرباء تعمل نتيجة عدم توفر الوقود اللازم.


ونوه ظافر إلى أن انقطاع الوقود وعدم توفره أدى إلى تجميد الحياة والنشاطات الاقتصادية والخدماتية والصحية في القطاع، مشيرا الى أن المساعدات التي وصلت إلى داخل قطاع غزة متواضعة جدا بظل الهجمة البربرية على القطاع.


ودعا ملحم الى اتخاذ إجراءات عاجلة لإدخال الوقود لتشغيل المولدات في القطاعات المختلفة على أن يتم إيصال التيار الكهربائي بعد إعادة بناء شبكات التوزيع والنقل.

 




 

 


 

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