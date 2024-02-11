جنين .. امرأة فلسطينية تضع مولودها على حاجز عسكري

الوكيل الاخباري - وضعت امرأة فلسطينية من بلدة برطعة جنوب جنين الواقعة داخل جدار الضم والفصل العنصري، اليوم الأحد، مولودها على الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام فوق أراضي البلدة.

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وقال زوجها محمد سلمة قبها لـ"وفا"، إن زوجته أسيل جاءها المخاض على الحاجز العسكري، واضطرت والدته التي تعمل قابلة لتوليدها على الحاجز داخل المركبة، ثم نقل المولود (شامخ) إلى قسم الحضانة في مستشفى جنين الحكومي بعد وصول مركبة إسعاف .



يشار إلى أنه منذ السابع من أكتوبر تفتح قوات الاحتلال الحاجز من الساعة السادسة صباحا وحتى السادسة مساء، ومن ثم يتم إغلاقه بالكامل ولا يسمح للفلسطينيين بالمرور، الأمر الذي أعاق حرية حركة وتنقل الفلسطينيين، كما يضطرون للتنقل أيضا من خلال حاجز دوتان العسكري، الذي يربط بلدتي يعبد وبرطعة بمحافظتي جنين وطولكرم.

