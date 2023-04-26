حراك المعلمين بالضفة يعلن تجميد الإضراب

الوكيل الاخباري - أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، عن تجميد الإضراب والعودة للمدارس صباح اليوم الأربعاء، بعد مبادرة تقدم بها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

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ودعا الحراك في بيان له فجر الأربعاء، جميع المعلمين للتوجه للمدارس، وذلك بعد التعديلات التي قدمها الحراك على مبادرة الرجوب.



وأعلن الحراك في بيانه، تجميد الإضراب وكافة الفعاليات حتى تاريخ 10 سبتمبر القادم، لمنح الرجوب الفرصة لتنفيذ المبادرة التي تقدم بها.



وأوضح الحراك أن المبادرة تأتي ضمن فترة زمنية واضحة ومحددة، وتقضي بإدخال الـ (10 %) المتبقية على العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15% إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر 1.2024، أو حال انفراج الأزمة المالية.

صفا