الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

الأمم المتحدة: لجنة الإعلام تواصل دورتها السنوية

اصابة بتدهور مركبة على طريق المطار

3 إصابات بحادث تصادم على طريق السرو

قرغيزستان.. إخلاء 10 مدارس بعد تقارير عن تلغيمها بعبوات ناسفة

تدهور مركبة شحن محملة بالقمح على طريق النقب

مجلس الأمن يناقش الوضع المتأزم في السودان

ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار في السوق المركزي

حراك المعلمين بالضفة يعلن تجميد الإضراب

جدة تستقبل سفينة تقل 1687 شخصا أُجلوا من السودان

حاكم فلوريدا يدعو إلى وقف إطلاق النار في أوكرانيا

الأربعاء، 26-04-2023 08:02 ص

حراك المعلمين بالضفة يعلن تجميد الإضراب

77


الوكيل الاخباري - أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة، عن تجميد الإضراب والعودة للمدارس صباح اليوم الأربعاء، بعد مبادرة تقدم بها أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب.

اضافة اعلان


ودعا الحراك في بيان له فجر الأربعاء، جميع المعلمين للتوجه للمدارس، وذلك بعد التعديلات التي قدمها الحراك على مبادرة الرجوب.


وأعلن الحراك في بيانه، تجميد الإضراب وكافة الفعاليات حتى تاريخ 10 سبتمبر القادم، لمنح الرجوب الفرصة لتنفيذ المبادرة التي تقدم بها.


وأوضح الحراك أن المبادرة تأتي ضمن فترة زمنية واضحة ومحددة، وتقضي بإدخال الـ (10 %) المتبقية على العلاوة المتفق عليها عام 2022 والبالغة 15% إلى موازنة عام 2023 وتنفيذها بحد أقصى في راتب شهر 1.2024، أو حال انفراج الأزمة المالية.

 

صفا


 




 

 


 

إقرأ ايضا
42023199139542208413

مجلس الأمن يعقد جلسة لمناقشة الأوضاع في فلسطين

غ

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين في القدس بعد الاعتداء عليهم

قوات الاحتلال

الاحتلال يواصل حصار أريحا لليوم الرابع

كككككك

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام بسجون الاحتلال لليوم الـ80

كك

الاحتلال يعتقل شابة تركية من المسجد الأقصى

اححح

الاحتلال يخطر بهدم منشآت سكنية في الأغوار الشمالية