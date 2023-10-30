كنعاني: دول طلبت من إيران التوسط في الإفراج عن الأسرى لدى "حماس"

الوكيل الإخباري - كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن بعض الدول طلبت من إيران التوسط مع حركة "حماس" في الإفراج عن الأسرى المدنيين الأجانب لدى الحركة.



وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أشار كنعاني إلى أن "القيادات في حماس تؤكد أنه لابد من توفير الظروف لتتمكن من التفريق بين الأسرى المدنيين من غيرهم"، مشددا على أن "الخطر الإسرائيلي لا يهدد الفلسطينيين فقط بل يهدد كل الدول الإقليمية".

اضافة اعلان



وأكد أن "الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار وفك الحصار لإرسال المساعدات الإنسانية"، مبينا أنه "حتى الآن الأوضاع في معبر رفح ليست في المستوى المطلوب وإسرائيل تعرقل عمليات الإغاثة".



وأضاف: "على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل وداعميها لوقف إطلاق النار"، معربا عن أسفه لأن "المنظمات الدولية ومجلس الأمن تفشل في أداء مهامها في زمن التوترات والحروب وذلك بسبب الضغط الأمريكي".



كما شدد كنعاني على أن "استقرار لبنان مهم بالنسبة لإيران لكن بالنسبة للتوترات على حدود لبنان اللبنانيون هم قادرون على مواجهة التحركات الإسرائيلية".

RT