حليف لأردوغان يدعو لتدخل تركي قوي في قطاع غزة

الوكيل الاخباري- دعا رئيس حزب "الحركة القومية" التركي دولت بهتشلي، في تدوينة على صفحته بمنصة "X" (تويتر سابقا)، لتدخل تركي قوي في قطاع غزة.



وقال حليف الرئيس رجب طيب أردوغان "إذا لم يتم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في غزة خلال 24 ساعة ووقف العدوان على المظلومين، فأنا أعلنها بوضوح لشعبنا أنه يجب على تركيا التدخل فورا والقيام بكل ما يلزم وفقا لمسؤوليتها التاريخية والإنسانية والدينية، فمهمة حماية غزة هي ميراث أجدادنا".

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وأضاف دولت بهتشلي "لقد حدثت سلسلة من الكوارث الإنسانية في غزة منذ أسبوعين.. إن الهجمات الوحشية التي وصلت إلى مستوى الإبادة الجماعية قد تجاوزت بالفعل حدود الصبر والتسامح.. وبتاريخ 17 أكتوبر 2023 تم قصف المستشفى الأهلي المعمداني بغزة.. منذ 7 أكتوبر تم استشهاد 4385 من إخوتنا الفلسطينيين.. استشهد ما يقرب من 1756 طفلا وحوالي 1000 امرأة بوحشية".