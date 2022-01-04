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الثلاثاء، 04-01-2022 11:09 ص

حماس تعلن إصابة رئيسها ' خالد مشعل' بكورونا

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الوكيل الإخباري-أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، الثلاثاء، إصابة رئيسها بالخارج خالد مشعل، بفيروس كورونا.

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جاء ذلك وفق بيان أصدره رئيس الدائرة الإعلامية لإقليم "حماس" في الخارج هشام قاسم، وصل الأناضول نسخة منه.


وقال البيان إن "أعراض الإصابة بالفيروس لدى مشعل طفيفة"، مشيرا إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة".


ولفت البيان إلى أن مشعل "يتابع مهامه ومسؤولياته من المنزل".


ويقيم مشعل في قطر إضافة إلى عدد من أبرز قيادات الحركة بينهم رئيس مكتبها السياسي الحالي إسماعيل هنية.


وفي أبريل/نيسان لعام 2021، انتخبت حركة "حماس"، مشعل رئيسا لإقليمها خارج فلسطين.

 

الأناضول

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