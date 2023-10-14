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السبت، 14-10-2023 11:32 ص

حماس: مطالبة المستشفيات في غزة بالإخلاء جريمة جديدة ‫يرتكبها الاحتلال

شش


الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن مطالبة المستشفيات بالإخلاء جريمة جديدة يرتكبها جيش الاحتلال.اضافة اعلان



وأضافت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت أن الإحتلال الفاشي يصر على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وآخرها طلبه من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة، ما يعكس النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش الفاشي تجاه الشعب الفلسطيني في القطاع، بحرمانهم من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة، مما يشكل لوحده جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.


وأشادت حماس بالدور البطولي والإنساني للأطقم الطبية برفضها إخلاء المستشفى ووقف العمل وإصرارهم على مواصلة دورهم الوطني والإنساني في رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى.


ودعت الحركة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني.

 




 

 


 

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