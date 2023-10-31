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كتائب القسام تعلن عن استهداف قوة راجلة صهيونية

الثلاثاء، 31-10-2023 07:10 ص

دعوات عربية لمقاطعة فيسبوك وإنستغرام وواتساب لـ24 ساعة

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الوكيل الاخباري - دعا عدد من رواد مواقع التواصل في العالم العربي إلى حملة مقاطعة وإغلاق منصات شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب لمدة 24 ساعة.

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وجاءت الدعوة اعتراضا على سياسة الشركة المناهضة للقضية الفلسطينية وعلى الأحداث التي تجري في غزة.


فمنذ الأيام الأولى لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت شركة ميتا عن حذف 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية، معظمها مؤيد للقضية الفلسطينية، بحسب نشطاء.


كما أغلقت أو أوقفت ميتا حسابات إنستغرام للكثير من المؤيدين للقضية الفلسطينية، واشتكى مصورون وناشطون من غزة أيضا من الإغلاق المتكرر لحساباتهم.


ومن أشهر هذه الحسابات حساب "عين على فلسطين" الذي كان يتابعه أكثر من 6 ملايين شخص، ويسلط الضوء على الأحداث اليومية التي تجري في غزة منذ بدء العدوان على القطاع.


ويعتبر من أهم وأكثر الحسابات الفلسطينية الإخبارية متابعة على منصة إنستغرام.


وقد علقت ميتا على إغلاق هذا الحساب بالقول إن "موظفينا الأمنيين اكتشفوا محاولة اختراق محتملة لحسابات مؤيدة للفلسطينيين تضم ملايين المتابعين، وقاموا بإغلاق الحسابات أثناء محاولتها الوصول إلى أصحاب الحسابات".

 

الجزيرة


 




 

 


 

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