مكتب نتنياهو يتسلم قائمة الرهائن المقرر إطلاق سراحهم اليوم

الوكيل الإخباري - أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب تلقت، اليوم الأحد، قائمة الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم، في ثالث أيام الهدنة، ضمن صفقة تبادل الأسرى، بين المقاومة والاحتلال.

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وقال مكتب رئيس الوزراء في وقت مبكر اليوم الأحد، إن "إسرائيل" تلقت القائمة وتم نقل المعلومات إلى عائلاتهم.



وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن قائمة الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم، وصلت لمكتب رئيس الوزراء، وأن الجهات الأمنية تدقق القائمة.

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