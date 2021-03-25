سلطات الاحتلال تقوم بعمليات مسح لأراض في دير استيا

الوكيل الإخباري - أقدم مساحون تابعون لسلطات الاحتلال الاسرائيلي، بحماية قوات الاحتلال، اليوم الخميس، على مسح أراضٍ للمواطنين، غرب دير استيا غرب سلفيت.

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وأفاد رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان، بأن عمليات المسح جرت في منطقة "الكبارة" بمحاذاة معسكر لجيش الاحتلال قريب من مستوطنة "ياكير".



وأعرب زيدان عن خشيته من أن تكون أعمال المسح هذه مقدمة لتوسعة للمعسكر ومحيطه على حساب أراضي المزارعين.

المصدر : وفا

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